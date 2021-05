Es war Lukas größter Traum Pilot zu werden. Dafür unterschrieb er ein Ausbildungsdarlehen, doch Corona hat seinen Traum platzen lassen. Die Luftfahrtbranche ist am Boden, und es gibt keine Perspektive für die Nachwuchspiloten. Wir begleiten zwei davon. Während Lukas seinen Traum erst einmal begräbt und ein Studium aufnimmt, das nichts mit dem Fliegen zu tun hat, will Florian an seinem Traum festhalten. Er nimmt jetzt privaten Flugunterricht und träumt davon, eines Tages doch noch Berufspilot zu werden.