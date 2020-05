Unser langjähriger Autor Reinhard Schall ist im Alter von 63 Jahren im Uniklinikum Gießen gestorben. Wir sind traurig und werden uns immer an ihn und seine tolle Arbeit erinnern.

"Ich bin gerne in Hessen unterwegs, in den verschiedenen hessischen Regionen, und es gibt keinen Ausflug ohne Einkehr." Das erzählte uns Reinhard Schall in seinem Autorenprofil bei "Hessen à la carte". Er liebte es, neue Restaurants zu testen und die hessische Küche mit ihren regionalen Besonderheiten den Zuschauern zu zeigen.

Schall begeisterte das Publikum mit seiner herzlichen Art und seinen gut erzählten Geschichten. Er wird uns sehr fehlen.