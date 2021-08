Mit dem Hausboot über einen klaren See fahren, faszinierende herrschaftliche Gutshäuser bestaunen oder durch die stille Schönheit des Waldes im Müritz-Nationalpark spazieren – das ist Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. In der Region befinden sich weit über 1000 Seen, die ein Wasserverkehrswegenetz bilden, das einmalig ist in Europa.