Ferienparadies an der Lübecker Bucht Der Ort Timmendorfer Strand ist in den Sommermonaten regelmäßig übermäßig gut besucht. Mit mehr als acht Kilometer feinstem Sandstrand bietet Timmendorfer Strand alles für einen Familienurlaub an der Ostsee. Das Seebad hat allein drei Seebrücken, auf denen Besucher bis weit hinaus aufs Meer flanieren können, und eine attraktive Einkaufszone.