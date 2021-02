Immer mehr ältere Menschen sitzen hinter Gittern. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der über 60-jährigen Straftäter in NRW mehr als verdoppelt, inzwischen sind knapp 600 in Haft. Die Gefängnisse stellen sich darauf ein - mit offenen Türen, Haltegriffen im Bad und zusätzlicher Matratze.