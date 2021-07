Es ist alles in Ordnung

Edwin wird immer noch zu Hause bei den Hoffmanns fürsorglich von Heidrun gepflegt – sehr zum Unmut von Günter, der vermutet, Edwin drücke sich nur vor der Aufarbeitung alter Fälle im Büro. Und kaum gibt es einen neuen Fall, ist Edwin auch wieder im Dienst: Im Hof einer Drogenberatungsstelle wird der Ex-Junkie Julius, der dort ehrenamtlich half, tot aufgefunden – mit Drogen in der Jackentasche. Offenbar war Julius wieder rückfällig geworden und hatte mit Drogen gedealt. Sein Bruder Bastian aber bestreitet den Rückfall: Julius habe in den letzten Monaten bei ihm gewohnt und einen Entzug gemacht. Er sei clean. Dr. Schmidt und die Laborergebnisse bestätigen das. Aber warum hatte er dann Drogen in der Tasche und wer hat ihn umgebracht?

Besetzung:

Edwin Bremer Tilo Prückner

Günter Hoffmann Wolfgang Winkler

Vicky Adam Katja Danowski

Hui Ko Aaron Le

Dr. Rosalind Schmidt Helene Grass

Heidrun Hoffmann Verena Plangger

Tina Isabelle Barth

Hanno Christian Hockenbrink

Joschua Paul Eilert

Lotta Katharina Witza

Polizeipräsident Plocher Michael Prelle

Bastian Robin Meisner

und andere

Buch: Sonja Schönemann

Regie: Thomas Durchschlag