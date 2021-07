Auf ein Liebespaar, das in einem Auto zur Sache kommt, wird geschossen: Der Mann überlebt den Anschlag, die Frau wird tödlich getroffen. Wie sich herausstellt, ist der verletzte Liebhaber ein gut beschäftigter Callboy, der in dem Viertel allerdings nur bei den Damen sehr beliebt war. Offenbar wurde seine Telefonnummer unter den Frauen des Viertels munter weitergereicht. Günter ist empört über diese Unmoral. Mehrere eifersüchtige Ehemänner kommen als Täter in Frage. Aber wer war eigentlich das Ziel: der Callboy oder seine Kundin?

Besetzung:

Edwin Bremer Tilo Prückner

Günter Hoffmann Wolfgang Winkler

Vicky Adam Katja Danowski

Hui Ko Aaron Le

Dr. Rosalind Schmidt Helene Grass

Heidrun Hoffmann Verena Plangger

Tina Isabelle Barth

Hanno Christian Hockenbrink

Joschua Paul Eilert

Lotta Katharina Witza

Polizeipräsident Plocher Michael Prelle

und andere

Buch: Andreas Schmitz

Regie: Michael Schneider