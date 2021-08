Günter hat Rücken. So sehr, dass er sich kaum noch die Schuhe binden kann. Und Edwin müsste nach seinem Infarkt eigentlich auch noch eine Reha machen. Da trifft es sich gut, dass ihr nächster Fall sie in eine renommierte Sport- und Rehaklinik führt, in der Dr. Jamm tot aufgefunden wurde. Der Tatverdacht fällt auf den Gärtner der Klinik, mit dessen Frau Jamm offenbar ein Verhältnis hatte. Aber Edwin und Günter haben so ihre Zweifel und gehen inkognito als Patienten in die Klinik. Leider müssen sie ein Zimmer teilen.

Besetzung:

Edwin Bremer Tilo Prückner

Günter Hoffmann Wolfgang Winkler

Vicky Adam Katja Danowski

Hui Ko Aaron Le

Dr. Rosalind Schmidt Helene Grass

Heidrun Hoffmann Verena Plangger

Tina Isabelle Barth

Hanno Christian Hockenbrink

Joschua Paul Eilert

Lotta Katharina Witza

Polizeipräsident Plocher Michael Prelle

und andere

Buch: Peter Güde

Regie: Thomas Durchschlag