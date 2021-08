Das Kommissariat muss umziehen – zum großen Leidwesen von Günter und Edwin. In den neuen Büros herrscht das pure Chaos, die Büroeinrichtung fehlt und die Computer funktionieren nicht. So kommt es, dass eine Akte über den tödlichen Autounfall einer Biotech-Unternehmerin versehentlich bei Günter und Edwin landet. Um der Unordnung zu entfliehen, kümmern sie sich um den Fall, der eigentlich nicht in ihren Bereich fällt. Auch Hui Ko beschäftigt sich mit einer Akte, die versehentlich bei ihm landet: Aus einem Zoogeschäft wurden giftige Spinnen gestohlen. Als Rechtsmedizinerin Dr. Schmidt Spuren von Spinnenbissen an der Unfalltoten findet, merken unsere Ermittler, dass die Fälle anscheinend zusammenhängen und es tatsächlich einen Mordfall im Umfeld der Biotech-Firma der toten Autofahrerin aufzuklären gibt.

Besetzung:

Edwin Bremer Tilo Prückner

Günter Hoffmann Wolfgang Winkler

Vicky Adam Katja Danowski

Hui Ko Aaron Le

Dr. Rosalind Schmidt Helene Grass

Heidrun Hoffmann Verena Plangger

Tina Isabelle Barth

Hanno Christian Hockenbrink

Joschua Paul Eilert

Lotta Katharina Witza

Polizeipräsident Plocher Michael Prelle

und andere

Buch: Sonja Schönemann

Regie: Thomas Durchschlag