Günter bleibt beim Frühstück das Brötchen im Hals stecken, Edwin spuckt vor Überraschung seinen Frühstückskaffee wieder aus: In der Zeitung entdecken sie ihre Fahndungsfotos. Sie sollen einen Antiquitätenhändler überfallen haben. Tatsächlich sehen die beiden Täter aus wie ihre Zwillinge. Da weder Günter noch Edwin ein Alibi vorweisen können, sind sie für Kommissar Ennoch vom Raubdezernat erst einmal verdächtig, zumal Günter auf dem Überwachungsvideo direkt in die Kamera blickt. Günter und Edwin halten das Ganze zunächst für einen Irrtum. Als aber ein weiterer Überfall begangen wird und wieder sie die Täter zu sein scheinen, zweifeln sie langsam an ihrem Verstand.

Besetzung:

Edwin Bremer Tilo Prückner

Günter Hoffmann Wolfgang Winkler

Vicky Adam Katja Danowski

Hui Ko Aaron Le

Dr. Rosalind Schmidt Helene Grass

Heidrun Hoffmann Verena Plangger

Tina Isabelle Barth

Hanno Christian Hockenbrink

Joschua Paul Eilert

Lotta Katharina Witza

Polizeipräsident Plocher Michael Prelle

Kommissar Ennoch Benjamin Grüter

und andere

Buch: Sonja Schönemann

Regie: Thomas Durchschlag