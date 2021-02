In vielen Regionen Nord- und Mittelhessens geht heute fast nichts mehr. Der Unterricht an vielen Schulen fällt aus, Straßen sind gesperrt, Städte und Gemeinden versinken im Schnee. Viel Geduld brauchen auch die Autofahrer: Die A 7 ist eine einzige Eis- und Schneepiste, LKW haben sich festgefahren. Viele Bahnverbindungen sind eingestellt. Und das schneereiche und eisige Wetter bleibt uns die ganze Woche erhalten. Bis zu minus 17 Grad erwarten die Meteorologen. Wie gehen die Menschen mit den Schneemassen und der Kälte um, woher kommt der ganze Schnee? Und wann ist Entspannung in Sicht? „Schneechaos in Nordhessen“ – hessenschau extra heute um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.