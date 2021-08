In seinem Archepark, dem Haustierpark Lelkendorf in der Mecklenburgischen Schweiz, beherbergt Alexander Vay alte, vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen. Wenn er morgens seinen Futtergang entlang der Gehege macht, geraten die Schweine, Ziegen und Schafe in große Aufregung. Einige der Tiere begleiten ihn dabei zutraulich und verspielt wie junge Hunde.