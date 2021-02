Eine laue Sommernacht auf einem Hausdach, ein Kuss unter Kolleginnen in Sektlaune – und dann ein richtiger, der in einem einzigen Moment die Welt aus den Angeln hebt. So stürzt die 22-jährige Cathrine (Asta Kamma August) in ein Beziehungschaos. Eigentlich hat sie in dem gut aussehenden Musiker Simon (Jonathan Bergholdt Jørgensen) ihren Traummann gefunden. Die harmonische Beziehung ist jedoch in einem für Cathrine nicht unerheblichen Punkt unerfüllt: Während bei ihr das sexuelle Verlangen zunimmt, kommt ihm die Lust abhanden. Nach dem aufregenden Kuss mit ihrer lesbischen Kollegin Selma (Nina Terese Rask) versteht Cathrine die Welt nicht mehr – zumal sie sich ihrer sexuellen Orientierung absolut sicher ist. Vor ihrer besten Freundin Nanna (Sara Fanta Traore) kann sie kaum verbergen, dass bei ihr etwas vor sich geht. Simon dagegen hat keine Ahnung, was mit seiner Freundin los ist. Ihre erotischen Fantasien gehen längst über diesen einen Kuss hinaus, doch Cathrine nimmt sich fest vor, diesem Verlangen keine Chance zu lassen. Der Gedanke an ein erotisches Abenteuer mit ihrer Kollegin lässt sie jedoch nicht los. Kann eine harmonische Paarbeziehung auch ohne Sex funktionieren? Und was passiert, wenn ein Partner sich von jemand anderem angezogen fühlt? Die Regisseurin Amalie Næsby Fick erzählt eine zeitlose Geschichte in dem modern-urbanen Milieu Kopenhagens: Ein einziger Kuss zwischen zwei Frauen lässt alle Gewissheiten über sexuelle Orientierung, Partnerschaft und Liebe zerbersten. Die von Asta Kamma August auf unmittelbar natürliche Weise gespielte Hauptfigur überträgt das Chaos in ihrem Kopf auf ihren Partner ebenso wie auf ihre Geliebte. Der poppige Titelsong „You got lost in the girl“ – frei übersetzt: Du bist dem Mädchen verfallen – steht für den Grundkonflikt der Hauptfigur: Was, wenn man auch geschlechterunabhängig Lust und Anziehung verspürt? Mit einem exzellenten Darstellerensemble, einer intensiven Bildsprache und der ungewöhnlichen Geschichte zieht „Sex“ einen in seinen Bann.

Darsteller:

Cathrine Asta Kamma August

Simon Jonathan Bergholdt Jørgensen

Selma Nina Terese Rask

Nanna Sara Fanta Traore

Chefin Kitt Maiken Mortensen

Erster Freund Mohamed Djeziri

Zweiter Freund Nanna Elisabeth Eide

Dritter Freund Jens Malthe Næsby

Blumenhändler Morten Jørgensen

Niels Sargun Oshana

Psychologe Farshad Kholghi

Johan Emil Prenter

und andere

Musik: Andreas Arenholt Bindslev

Kamera: Nicolai Lok

Buch: Clara Mendes

Regie: Amalie Næsby Fick