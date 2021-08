Die vier Skaterfans Maarten, Lukas, Philipp und Damian aus Kirchhain haben sich eine Mini-Rampe aus Holz gebaut. Doch Wind und Regen haben die Skateboard-Anlage im Garten komplett aufgeweicht und unbrauchbar gemacht. Eine echte Herausforderung für Stahl- und Betonbauermeister Willi Becker, zumal das Budget fast erschöpft ist. Ob er dieses Herzensprojekt gemeinsam mit den vier Freunden retten kann?

Willi Becker hat einen Auftrag! Und zwar diesmal von seiner Frau Gudrun. Also steht heute die Baustelle auf der eigenen Terrasse in Frankfurt ganz oben auf der Prioritätenliste. Der fünffache Handwerksmeister will die neu gesetzte Mauer verputzen, so dass der Profi auch endlich mal an die eigene Baustelle einen Haken machen kann. Nichts leichter als das!

Sendung: hr-fernsehen, "Soll das so? Einsatz für die Handwerker-Profis", 08.09.2021, 21:00 Uhr