Marcel List hat seinem Sohn Alexander ein Bild für das neue Kinderzimmer versprochen. Das wollen Vater und Sohn gemeinsam an die Wand zeichnen. Doch auf der körnigen Raufasertapete will das nicht so recht gelingen, die Bleistiftumrisse werden krumm und schief. Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manns hat da eine rettende Idee!

Lisa Manns ist eine der jüngsten Maler- und Lackierermeisterinnen in Deutschland. Bereits mit 21 Jahren hat sie ihren Meistertitel in der Tasche. Kein Wunder, bei so viel Hingabe und Liebe zu diesem Beruf. So gerne die heute 24-Jährige auf Hessens Baustellen unterwegs ist, kümmert sich Lisa heute mal um ihre eigene: Die Wand in ihrem Ankleidezimmer soll eine hübsche Fototapete zieren. Welche Hürden und Herausforderungen es bei Vliestapeten zu meistern gilt, verrät die Profi-Handwerkerin gerne.

Sendung: hr-fernsehen, "Soll das so??? Einsatz für die Handwerker-Profis", 01.09.2021, 21:00 Uhr