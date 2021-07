Sänger Ben Dietrich möchte für den neuen Gasgrill eine Mini-Terrasse im Garten bauen. Doch der Frankfurter stößt auf echte Hürden und Herausforderungen. Erst kämpft der 24-Jährige mit einem Maulwurfsgitter im Boden, dann ist auch noch die Rüttelmaschine kaputt und er schüttet den Feinsplit einfach direkt auf die Erde – soll das so? Ob Handwerksmeister Willi Becker das Projekt retten kann? Doris Brandstetter aus Vellmar möchte ein echtes Schmuckstück aufmöbeln: einen alten Tisch von Uroma Paula. Im Shabby Chic-Stil soll der Tisch in neuem Glanz erstrahlen. Doris weiß gar nicht, wie man den Look so genau hinbekommt und ob ihr ausgesuchter Bootslack wirklich hält. Fragen, bei denen nur Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manns helfen kann!