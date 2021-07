Soll das so??? Einsatz für die Handwerker-Profis

Tobias Geisel aus Kirtorf möchte seine Küchen-Arbeitsplatte verschönern. Gerade voll im Trend ist Epoxidharz. Einen Metallic-Look soll die Platte bekommen, verziert mit Küchenutensilien wie Gabel, Messer, Kaffeebohne. Doch irgendwie nehmen die Kanten das Harz nicht an. Da ist Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manns gefragt. Karolina Möbus aus Gemünden an der Wohra baut einen Bücherschrank für die Bewohner der Gemeinde. Einen Bauplan gibt es bereits, das Material ist besorgt, doch bislang war die junge Lehrerin handwerklich noch nicht so aktiv und gesägt hat die 33jährige auch noch nie. Doch der Schrank muss für den Büchertausch im Dorf auch stabil sein. Einsatz für den fünffachen Handwerkermeister Willi Becker!