Endlich wieder durchstarten und abheben – in großen Jumbos nach Mallorca oder mit dem Auto über die Grenze. Ganz Hessen ist eigentlich in Urlaubslaune! Doch nun gibt es da einen Störenfried: Delta. Was ist möglich in diesem Sommer trotz der neuen Corona-Variante? Wohin zieht es die Hessen diesmal? Unbeschwert in die große weite Welt? Oder doch lieber Urlaub vor der Haustür, maximal ins europäische Ausland? Fakt ist: Die Umsätze in der Reisebranche steigen rasant, aber auch schon wieder die Unsicherheit. Flughäfen stocken ihre Flugpläne auf, Reisebüros sind im Dauerstress und Hotels, Campingplätze und Vermieter von Ferienwohnungen freuen sich endlich auf Gäste. Alles also wieder auf Anfang? Hessenschau extra: „Sommer, Urlaub, Delta“ um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.