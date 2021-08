State of the Union

Das Ehepaar Tom (Chris O’Dowd) und Louise (Rosamund Pike) trifft sich tagsüber im Pub: Er bestellt Bier, sie Weißwein - und dann sprechen sie über ihre Paartherapie, die in wenigen Minuten beginnt. Nachdem Louise fremdgegangen ist, steht ihre Beziehung trotz der Kinder auf der Kippe. Um die Ehe zu retten, will Louise aufarbeiten, was seit Langem schiefläuft - angefangen mit der Flaute im Bett, der Ursache für ihre Untreue. Zwar bedauert die attraktive 40-Jährige ihre Affäre, doch ganz aus der Verantwortung möchte sie ihren Mann nicht lassen. Tom graut es bereits beim Gedanken an die erste Sitzung. Er sieht sich als Opfer und ist damit beschäftigt, seine Wunden zu lecken. Am liebsten würde Tom über alles andere reden - nur nicht über die akute Krise! Um sich vor der ersten Sitzung zu drücken, stellt Tom die Wahl der Therapeutin infrage.

Besetzung:

Louise Rosamund Pike

Tom Chris O'Dowd

Ältere Dame Janet Amsden

Chris Elliot Levey

Anna Aisling Bea

Giles Sope Dirisu

Gina Laura Cubitt

Älterer Mann Jeff Rawle

und andere

Musik: Roger Eno

Kamera: Mike Eley

Buch: Nick Hornby

Regie: Stephen Frears