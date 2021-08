State of the Union

Louise und Tom begreifen nun, um was es geht: Die gemeinsame Arbeit an der Ehe. Sonst droht die Scheidung. Das Beispiel eines Paartherapie- Leidensgenossens, den Tom nach der Beratung am Pubtresen anspricht, gibt ihm wenig Anlass zur Hoffnung. Dessen Weinerlichkeit hat aber auch etwas Gutes, denn sie lenkt Tom von seinen eigenen Verletzungen ab. Louise dagegen hält den Mann schlichtweg für ein "Weichei". Auch auf Tom ist sie wegen eines überraschenden Geständnisses aus der letzten Woche immer noch schlecht zu sprechen: Wie konnte er nur für den Brexit stimmen?

Besetzung:

Louise Rosamund Pike

Tom Chris O'Dowd

Ältere Dame Janet Amsden

Chris Elliot Levey

Anna Aisling Bea

Giles Sope Dirisu

Gina Laura Cubitt

Älterer Mann Jeff Rawle

und andere

Musik: Roger Eno

Kamera: Mike Eley

Buch: Nick Hornby

Regie: Stephen Frears