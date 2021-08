State of the Union

Tom schafft es tatsächlich noch, seine Ehefrau Louise zu überraschen - allerdings nicht im positiven Sinne. Als sie ihn im Pub zum "Warm-up" für die wöchentliche Paartherapie trifft, trägt er einen mit bunten Unterschriften verzierten Gips am linken Arm. Dabei hat sich Tom bei seinem theatralischen Sturz in der vergangenen Woche nichts gebrochen. Er möchte seiner Frau nur ein schlechtes Gewissen für ihre Handgreiflichkeit nach ihrem Treffen in der vergangenen Woche machen. Außerdem diente die Verletzung als Ausrede, um die vorige Sitzung in letzter Minute abzusagen. Louise reicht es: Sie möchte, dass Tom endlich aktiv bei der Arbeit an ihrer Beziehung mitmacht. Er ist jedoch wenig konstruktiv.

Besetzung:

Louise Rosamund Pike

Tom Chris O'Dowd

Ältere Dame Janet Amsden

Chris Elliot Levey

Anna Aisling Bea

Giles Sope Dirisu

Gina Laura Cubitt

Älterer Mann Jeff Rawle

und andere

Musik: Roger Eno

Kamera: Mike Eley

Buch: Nick Hornby

Regie: Stephen Frears