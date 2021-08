Rilles Ralles ist die Suppe der Pfälzerin Susanne Nett, die sich mit dem Stuttgarter Sternekoch Vincent Klink an den Herd stellt. Rilles Ralles ist eine Graupensuppe, die nicht nur in der Pfalz bekannt ist. Außerdem gibt es in dieser Folge von "echt gut! Klink & Nett" auch eine Apfel-Meerrettich-Suppe, die sich Vincent Klink ausgedacht hat.