Undercover - fein eingekleidet als Kellner im eleganten Drehrestaurant des Münchner Olympiaturms - lauern die drei Münchner Kommissare Ivo Batic, Franz Leitmayr und Carlo Menzinger einem ehemaligen Krankenpfleger auf: Johannes Peter Peschen soll zwölf Menschenleben auf dem Gewissen haben. Es war Leitmayrs Idee, nach einem anonymen Hinweis den Gesuchten im höchst gelegenen Restaurant Münchens abzufangen - nicht zur Freude seiner beiden Kollegen. Vor allem mit Batic, der unter einer lästigen Magenverstimmung leidet, gerät Leitmayr der fragwürdigen Aktion wegen derart aneinander, dass es zum Bruch zwischen den beiden befreundeten Kollegen kommt. Aber plötzlich sind die Kommissare ihrem Ziel ganz nah: Als keiner mehr daran glaubt, kommt Peschen per Lift ins Aussichtslokal. Franz Leitmayr sieht sich in seiner Strategie bestätigt und triumphiert, als er Peschen festnimmt und ihm die Handschellen anlegt. Doch unvermittelt zerrt der Ex-Pfleger den Kommissar in den bereitstehenden Lift. Der Aufzug fährt ab - und bleibt in achtzig Metern Höhe stecken. Über das Notfalltelefon erfahren Batic und Menzinger, dass Peschen Leitmayr eine Spritze gesetzt hat. Danach reißt der Kontakt zu ihm ab. Ob es Batic und Menzinger in ihrem nervenaufreibenden Wettlauf mit der Zeit gelingt, den Kollegen aus der Todesfalle zu befreien, steht in den Sternen. Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen laufen aus dem Ruder, und Batic macht sich zudem schwere Vorwürfe darüber, dass er sich mit Leitmayr, kurz bevor dieser mit dem unheimlichen Pfleger im Lift verschwand, zerstritten hatte wie nie zuvor.

Darsteller:

Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Kriminalhauptkommissar Ivo BaticMiroslav Nemec

Kriminaloberkommissar Carlo Menzinger: Michael Fitz

Johannes Peter Peschen: Jörg Schüttauf

Inge Kehrer: Ulrike Krumbiegel

Walter Kehrer: Horst Sachtleben

Bettina Dessauer: Margret Völker

Polizeibeamtin Charlie Peetz: Kathrin von Steinburg

Fabian Krepp: Jan Messutat

Verwirrter Mann: Erich Will

Alte Frau: Regine Lutz

Schwarzkopf: Andreas Borcherding

Gerichtsmediziner: Johannes Herrschmann

Geschäftsführer im Restaurant: Klaus Wolf

Streifenbeamter: Franz Froschauer

Zivildienstleistender: Thomas Feist

Liftmechaniker Castorf: Michael Grimm

Zweiter Liftmechaniker: Erhard Brem

und andere

Drehbuch: Christian Jeltsch

Musik: Manu Kurz

Kamera: Hanno Lentz

Regie: Friedemann Fromm