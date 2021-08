Marc Simon ist Bankangestellter und eigentlich ein ganz ruhiger, unauffälliger Familienmensch. Doch als seine Frau und seine Tochter erschossen aufgefunden werden, wird gerade er zum Hauptverdächtigen für diesen Doppelmord. Die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz dringen in das scheinbar perfekte Leben des Familienvaters ein und entdecken dabei gleich mehrere Geheimnisse. Marc Simon führte ein Doppelleben und hatte neben Ehefrau und Tochter noch eine zweite Familie mit Cornelia König und dem gemeinsamen Sohn Florian. Außerdem hat Simon hohe Schulden. Bei ihren Ermittlungen zu seinen rätselhaften Finanzaktivitäten entdecken die beiden Kommissare die wahre Dimension ihres Falls: Beim Versuch, seine Schulden abzubezahlen, ist Marc Simon in die Fänge des organisierten Verbrechens geraten und hat Schwarzgelder der kalabrischen Mafia veruntreut. Die will nun mit allen Mitteln zurück, was ihr gehört. Als Auftragskiller Simons Sohn Florian entführen, um ihn als Druckmittel einzusetzen, sieht der Bankangestellte seine letzte Chance in einer Verzweiflungstat.

Darsteller:

Thorsten Lannert: Richy Müller

Sebastian Bootz: Felix Klare

Emilia Alvarez: Carolina Vera

Nika Banovic: Miranda Leonhardt

Daniel Vogt: Jürgen Hartmann

Julia Bootz: Maja Schöne

Marc Simon: Stephan Kampwirth

Cornelia König: Lisa Martinek

und andere

Musik: Oliver Kranz

Szenenbild: Urs Beuter

Kamera: Christoph Schmitz

Drehbuch und Regie: Martin Eigler