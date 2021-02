Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln im Fall einer ehemaligen Kripo-Beamtin, die auf offener Straße tot aufgefunden wurde - nur mit einem Slip bekleidet. Am Leichnam der Frau hat Boerne keine Spuren von Gewalt feststellen können. Kommissar Frank Thiel von der Mordkommission übernimmt trotzdem: Denn warum ist Katja Braun fast nackt auf die Straße gelaufen und stirbt dann an Herzversagen? Bei der Kripo ist das Opfer keine Unbekannte. Früher war Katja Braun Polizistin. Jetzt weist ihr Tod Parallelen zu einem Fall auf, in dem sie selbst einmal ermittelt hatte. Eine Prostituierte war damals erdrosselt worden. Als dringend tatverdächtig galt deren Zuhälter Heinz Kock, wegen seiner Gehbehinderung in der Szene auch als Heinz Hinkebein bekannt. Kurz vor seiner Festnahme war er untergetaucht. Hat er sich nun an der ehemaligen Kommissarin gerächt? Oder ist Katja Brauns Tod doch mehr ihrem Alkoholproblem zuzuschreiben? Dadurch war auch das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Jörg Braun und zu ihrer Tochter Marie offensichtlich sehr angespannt. Derweil versucht sich eine Delegation russischer Polizeibeamten unter Aufsicht des Polizei-Pressesprechers Michael Hausner mit den hiesigen Ermittlungspraktiken vertraut zu machen.

Besetzung:

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan-Josef Liefers

Nadeshda Krusenstern: Friederike Kempter

Silke Haller "Alberich": Christine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Andrej: Alexander Milo

Michael Hausner: Arndt Schwering-Sohnrey

Marie: Michelle Barthel

Braun: Ole Puppe

Katja Braun: Tanja Schleiff

Heinz Kock: Wolfram Koch

Mutter Kock: Ilse Strambowski

Spusi Ernst: Ingo Tomi

und andere

Kamera: Tomas Erhart

Buch: Stefan Cantz und Jan Hinter

Regie: Manfred Stelzer