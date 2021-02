Auf einer Mülldeponie wird die Leiche von Boris Blaschke gefunden, der bis zu seinem Ableben Gebietsleiter bei der Discount-Kette Billy für Ludwigshafen war. Als Lena Odenthal und Mario Kopper in den dortigen Filialen die Ermittlungen aufnehmen, bekommen sie Einblick in eine Branche, in der extremer Druck auf die Angestellten ausgeübt wird. Immer höheres Arbeitstempo und unbezahlte Überstunden sind an der Tagesordnung, und selbst vor der Beobachtung der Angestellten durch eine Detektei schreckt ein Gebietsleiter wie Blaschke nicht zurück. Am Abend vor seinem Tod hatte er Gisela Dullenkopf, Beate Schütz und andere Frauen aus einer seiner Filialen bei einem Treffen am Feierabend aufgespürt, bei dem sie die Gründung eines Betriebsrats planen wollten. In dieser Atmosphäre des Misstrauens, der Kontrolle und der unterdrückten Wut finden Lena und Kopper etliche Mitarbeiter mit potenziellen Mordmotiven. Blaschkes Nachfolger Günter Novak, der offensichtlich wenig von seinem ehemaligen Kollegen hielt, versucht zu verhindern, dass Angestellte mit den Kommissaren kooperieren. Trotzdem finden die beiden Kommissare heraus, dass sich wenige Monate zuvor Gisela Dullenkopfs Sohn Jan, der ebenfalls bei Billy arbeitete, umgebracht hat. Nun rückt seine Mutter in den Fokus der Ermittlungen ...

Darsteller:

Lena Odenthal: Ulrike Folkerts

Mario Kopper: Andreas Hoppe

Beate Schütz: Stefanie Stappenbeck

Günter Novak: Jan Henrik Stahlberg

Hannelore Freytag: Traute Hoess

Gisela Dullenkopf: Barbara Philipp

Kampmüller: Axel Werner

Frau Keller: Annalena Schmidt

Peter Becker: Peter Espeloer

Gerichtsmedizinerin Kessler: Brigitte Zeh

und andere

Szenenbild: Anette Reuther

Kamera: Cornelia Wiederhold

Drehbuch: Stephan Falk

Regie: Lars Montag