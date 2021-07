Anne Kempf ist mit 18 Jahren bereits Mutter des vierjährigen Sohnes Tim. Mit ihm lebt sie allein, weil Marc Sommer, der junge Vater, nur an die eigene Zukunft denkt: an einen erstklassigen Schulabschluss, an Fußball und an sein erhofftes Studium in Amerika. Marcs verwitweter Vater und die Eltern von Anne halten sich aus den Angelegenheiten ihrer Kinder am liebsten heraus. Für Anne ist es nicht leicht, ihr Alltags-Chaos - ausgelöst durch unregelmäßige Arbeitszeiten, wenig Geld, die Verantwortung für ein aufgewecktes Kind und eine neue Romanze mit Hannes - in den Griff zu bekommen. Es gibt zwar einige Helfer, darunter auch Frau Glück, doch selten zur rechten Zeit. Der kleine Tim muss dann auch schon mal alleine bleiben. Nur Katrin, Marcs ältere Schwester, kennt die Probleme und mischt sich aus Sorge um den kleinen Tim immer wieder in Annes Angelegenheiten ein. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Anne ist Katrin tot. Die Münchner Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr müssen Stück für Stück die Umstände, die zu diesem Tod geführt haben, ergründen und geraten in ein feines Gespinst von Ausflüchten, Halbwahrheiten und Lügen - alles Auffangnetze überforderter Kinder, die selbst schon ein Kind haben. Dabei können die Kommissare nicht ahnen, dass sich jenseits ihrer Ermittlungen ein weiteres Drama abspielt.

Darsteller:

Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Kriminalhauptkommissar Ivo Batic: Miroslav Nemec

Anne Kempf: Janina Stopper

Tim Kempf: Felix von Opel

Marc Sommer: Max Mauff

Herr Kempf: Michael A. Grimm

Frau Kempf: Anke Schwiekowski

Herr Sommer: Eisi Gulp

Filialleiter: Gerd Lohmeyer

Platzwart: Django Asül

und andere

Drehbuch: Stefanie Kremser

Musik: Josepha van der Schoot

Kamera: Ralph Netzer

Regie: Filippos Tsitos