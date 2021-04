Der neunjährige Benjamin Steiner ist aus der Wohnung seines Musiklehrers entführt worden. Einsatzleiter Baumann setzt die beiden Kommissare Till Ritter und Felix Stark als Kontaktpersonen für die Eltern ein. Linda und Hermann Steiner verbringen Stunden voller Angst, bis sich der Entführer endlich meldet: Eine DVD zeigt das entführte Kind bei guter Gesundheit. Das Lösegeld soll in zwei Teilen übergeben werden. Die ersten 500.000 Euro übergibt Linda Steiner unter strenger Polizeiüberwachung am Alexanderplatz. Danach macht der Entführer überraschenderweise keinerlei Anstalten, den Ort zu verlassen. Stattdessen beginnt er, das Geld an die Passanten zu verschenken, und lässt sich schließlich problemlos festnehmen. Doch über den Aufenthaltsort des Kindes schweigt er hartnäckig. Die Kommissare finden heraus, dass der Entführer ein Zeichen“ setzen will. Sie müssen strategisch klug und einfühlsam vorgehen, um den kleinen Benjamin zu retten.

Besetzung:

Till Ritter: Dominic Raacke

Felix Stark: Boris Aljinovic

Weber: Ernst-Georg Schwill

Uwe Braun: Edgar Selge

Frau Steiner: Lena Stolze

Herr Steiner: Horst-Günter Marx

Benjamin: Mika Nilson Seidel

Michael Braun: Jakob Walser

Jo Schelling: Sabin Tambrea

Herr Belling: Ulrich Voß

Baumann: Rainer Sellien

Frau Mayer: Siir Eloglu

Frau Weinert: Katerina Poladjan

M. Schneider: Peter Atanassow

K. Schmidt: Katrin Hansmeier

Streifenpolizistin: Antje Widdra

und andere

Musik: Christine Aufderhaar

Kamera: Ralph Netzer

Drehbuch und Regie: Klaus Krämer