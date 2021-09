Diesmal muss Kommissar Fritz Dellwo allein ermitteln, weil sich seine Kollegin Charlotte Sänger auf einer Weiterbildung befindet. Aber Dellwo ist reif für die Insel und beschließt, eine Auszeit zu nehmen - ein vierzigjähriger Kommissar in der Midlife-Crisis. Er besucht seine alte Liebe Katrin und unterzieht sein bisheriges Leben einer gründlichen Prüfung. Doch auch in der vermeintlichen Idylle holt ihn das Verbrechen ein. Dellwo fährt aufs Land, wo Katrin Reuter inzwischen mit ihrem Mann Jens und den Kindern Jakob, 14 Jahre alt, und Frieda, sechs Jahre alt, auf einem Hof nördlich des Rhein-Main-Gebiets lebt. Vor Jahren waren Katrin und Dellwo ein Paar, und Dellwo ist Jakobs Patenonkel. Während zwischen Katrin und Dellwo noch die alte Vertrautheit herrscht, kommt der Überraschungsbesuch bei ihrer Familie nicht gut an. Die Ehe zwischen Katrin und Jens steckt in der Krise, und so reagiert Jens voller Misstrauen auf das Auftauchen der alten Liebschaft. Er ist nicht der einzige, mit dem sich Dellwo anlegt: Im Gasthof hat er abends ein folgenschweres Tête-à-Tête mit Gerti, dem Sohn des Dorf-Patriarchen Plauer. In der Nacht wird Dellwo zusammengeschlagen, und aus seinem Zimmer im Gasthaus wird die Mundharmonika entwendet, die Katrins Tochter Frieda bei einem Auto mitten im Wald gefunden hatte. Als Dellwo und Katrin jene Stelle im Wald aufsuchen, ist das Auto verschwunden, wird jedoch wenig später aus einem nahe gelegenen See geborgen. Der Wagen gehört dem Grundstücksspekulanten Gruber, der mehrfach versucht hatte, Höfe von Bauern aus dem Ort aufzukaufen. Ist er Opfer eines Verbrechens geworden? Die Spur führt zu Jens, der in Grubers Wohnung einbricht und anschließend wie vom Erdboden verschwunden ist. Doch als Dellwo und Katrin Jens' Spur aufnehmen und ihn zur Rede stellen wollen, liegt dieser tot neben seinem Wagen.

Darsteller:

Fritz Dellwo: Jörg Schüttauf

Rudi Fromm: Peter Lerchbaumer

Katrin Reuter: Nina Kunzendorf

Jens Reuter: Martin Feifel

Jochen Kaleck: Peter Kurth

Gerti Plauer: Devid Striesow

Roland Plauer: Matthias Habich

Stefan Kruppka: Hans Uwe Bauer

Frieda Reuter: Sophia Abtahi

Jakob Reuter: Jonas Häußermann

und andere

Drehbuch: Bernd Lange

Szenenbild: Károly Pákozdy

Musik: Fabian Römer

Kamera: Andreas Doub

Regie: Manuel Flurin Hendry