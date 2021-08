Ein schwerer Autounfall katapultiert den Münchner Hauptkommissar Ivo Batic komplett aus der Bahn. Er verliert sein Gedächtnis, weiß nicht mehr, wer er ist, erkennt seinen langjährigen Kollegen Franz Leitmayr nicht und will ihm auch nicht vertrauen. Obendrein gerät Ivo Batic unter Mordverdacht im Fall einer jungen Kollegin vom Rauschgiftdezernat, und schließlich ist noch ein unheimlicher Fremder hinter ihm her. Voller Argwohn und ganz auf sich allein gestellt, versucht Batic seine Identität und die Geschehnisse, die zu dem Unfall führten, zu ergründen. Auf eigene Faust folgt er den wenigen Erinnerungsfetzen, die ihm geblieben sind. Zur gleichen Zeit tut Franz Leitmayr alles, um Batic zu helfen. Dabei stößt er auf Hinweise von kriminellen Machenschaften, in die Batic verstrickt sein soll. Traumatische Bilder aus der Vergangenheit kommen ans Licht. Es wird noch ein schwerer Weg werden, der Kommissar Batic erst ins Gefängnis, dann an die Grenzen seines Verstandes und schließlich dem Tod näher bringt, als er es je für möglich gehalten hat.

Darsteller:

Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Kriminalhauptkommissar Ivo Batic: Miroslav Nemec

Rüdiger Stolze: Michael Mendl

Michalik: Max Hopp

Richard Wedel: Nikolaus Paryla

Verfolger: Thomas Lehmann

Polizistin Britta: Daniela Schulz

Förster: Sepp Schauer

ED-Beamtin: Kerstin Becke

KTU-Leiter: Peter Rappenglück

Gerichtsmediziner: Titus Horst

Notarzt: Anno Köhler

Sanitäter: Dirk Ossig

Krankenschwester: Anne Schäfer

Arzt: Helmfried von Lüttichau

und andere

Drehbuch: Magnus Vattrodt und Jobst Oetzmann

Musik: Volker Tittel

Kamera: Dieter Schleip

Regie: Jobst Oetzmann