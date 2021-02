Ein grausamer Sexualmord erschüttert Münster. Das Opfer, eine junge Jura-Studentin, wurde in ihrer Wohnung erwürgt aufgefunden. „Müssen wir jetzt alle Angst haben?“, titelt die Lokalpresse. Doch nicht viel spricht dafür, dass hier tatsächlich ein Serienmörder am Werk war. Dringend tatverdächtig ist hingegen der Exfreund des Opfers André Pütz, ein freier Fotograf, der vor allem in den Krisengebieten dieser Welt unterwegs ist. In letzter Zeit hatte er der jungen Frau wiederholt nachgestellt. Als Kommissar Thiel und Prof. Boerne ihn zu Hause überraschen, flieht er Hals über Kopf. Dennoch wehrt sich Thiel dagegen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Er entdeckt Parallelen der Tat zu anderen Fällen. Vor allem die überaus attraktive Bankangestellte Anna Schäfer, in deren Wohnung vor kurzem eingebrochen worden war, lässt ihn nicht los. Doch die begegnet ihm zunächst sehr unnahbar ...

Darsteller:

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Nadeshda Krusenstern: Friederike Kempter

Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

André Pütz: Thomas Dannemann

Anna Schäfer: Katharina Lorenz

Sascha Kröger: Arnd Klawitter

und andere

Drehbuch: Kilian Riedhoff und Marc Blöbaum

Musik: Peter Hintertür

Szenenbild: Thomas Schmid

Kamera: Marcus Kanter

Regie: Kilian Riedhoff