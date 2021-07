The Pier - Die fremde Seite der Liebe

Gemeinsam mit Polizeikommissar Conrado versucht Alejandra, die genauen Todesumstände ihres Mannes Oscar aufzuklären. Die Spur führt in ein Bordell, in dem Oscar für den dubiosen Besitzer Andrés als Buchhalter tätig war. Es stellt sich heraus, dass Oscar systematisch Geldwäsche in Millionenhöhe betrieben hat. Conrado sieht hierin ein mögliches Mordmotiv und beschließt, intensiv weiter zu ermitteln.

Besetzung:

Alejandra Verónica Sánchez

Katia Marta Milans

Oscar Álvaro Morte

Verónica Irene Accos

Conrado Roberto Enríquez

Blanca Cecilia Roth

Ada Judit Ampudia

Fran Miquel Fernández

Big Boss Antonio Garrido

und andere

Buch: Javier Gómez Santander, David Barrocal, Esther Martínez Lobato und Alex Pina

Regie: Jesús Colmenar