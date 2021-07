Der Brief

The Pier - Die fremde Seite der Liebe

In Verónicas Haus wurde eingebrochen und Alejandra ist sich sicher, dass einige von Oscars Unterlagen gestohlen wurden. Bei der Testamentseröffnung erfährt Alejandra, dass er sein gesamtes Vermögen der kleinen Sol vermacht hat - sie hingegen erbt ein Pferd von ihm. Zudem wird Alejandra ein persönlicher Brief von Oscar überreicht, in dem er seine Gefühle für Verónica, Sol und Alejandra zu erklären versucht.

Besetzung:

Alejandra Verónica Sánchez

Katia Marta Milans

Oscar Álvaro Morte

Verónica Irene Accos

Conrado Roberto Enríquez

Blanca Cecilia Roth

Ada Judit Ampudia

Fran Miquel Fernández

Big Boss Antonio Garrido

und andere

Buch: Javier Gómez Santander, David Barrocal, Esther Martínez Lobato und Alex Pina

Regie: Jesús Colmenar