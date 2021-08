Alles, was ich will

The Pier - Die fremde Seite der Liebe

Alejandra genießt ihr Liebesleben in vollen Zügen und geht eine Affäre mit Verónica und Conrado ein. Oscars Doppelleben wirft immer mehr Fragen auf und es wird klar, dass das verschwundene Kassenbuch den Zuhälter Andrés hinter Gitter bringen könnte. Andrés tut alles, um an das Buch zu kommen und setzt Fran massiv unter Druck. Verónica verdächtigt Andrés, Oscar ermordet zu haben und wendet sich an Conrado.

Besetzung:

Alejandra Verónica Sánchez

Katia Marta Milans

Oscar Álvaro Morte

Verónica Irene Accos

Conrado Roberto Enríquez

Blanca Cecilia Roth

Ada Judit Ampudia

Fran Miquel Fernández

Big Boss Antonio Garrido

und andere

Buch: Javier Gómez Santander, David Barrocal, Esther Martínez Lobato und Alex Pina

Regie: Jesús Colmenar