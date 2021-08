The Pier – Die fremde Seite der Liebe

Als Alejandra Verónica gesteht, dass sie Oscars Ehefrau ist, bricht für Verónica eine Welt zusammen.

In ihrer Wut und Verzweiflung verbrennt sie Alejandras Sachen, um alle Erinnerungen an sie auszulöschen. Alejandra bittet Verónica um Verzeihung und gemeinsam versuchen die Frauen, die Umstände von Oscars plötzlichem Tod aufzuklären. Eine erste Spur führt sie nach Taracuello. Ein Dorf, in dem Oscar sich öfter aufgehalten hat.

Besetzung:

Alejandra Verónica Sánchez

Katia Marta Milans

Oscar Álvaro Morte

Verónica Irene Accos

Conrado Roberto Enríquez

Blanca Cecilia Roth

Ada Judit Ampudia

Fran Miquel Fernández

Big Boss Antonio Garrido

und andere

Buch: Javier Gómez Santander, David Barrocal, Esther Martínez Lobato und Alex Pina

Regie: Jesús Colmenar