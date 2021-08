The Pier – Die fremde Seite der Liebe

In einer Rückblende wird erzählt, wie Oscar Verónica kennenlernt: Als ihm beim Schwimmen am Strand von Albufera seine Sachen gestohlen werden, nimmt sie Oscar mit und leiht ihm Kleidung. Er ist sofort von Verónica, ihrer Naturverbundenheit und der paradiesischen Idylle, in der sie lebt, fasziniert. Seine Witwe Alejandra erfährt, dass er mit Verónica auch eine gemeinsame Tochter, die kleine Sol, hat.

Besetzung:

Alejandra Verónica Sánchez

Katia Marta Milans

Oscar Álvaro Morte

Verónica Irene Accos

Conrado Roberto Enríquez

Blanca Cecilia Roth

Ada Judit Ampudia

Fran Miquel Fernández

Big Boss Antonio Garrido

und andere

Buch: Javier Gómez Santander, David Barrocal, Esther Martínez Lobato und Alex Pina

Regie: Jesús Colmenar