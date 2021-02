Auf Tuchfühlung mit 90.000 Bienen über den Dächern Hofheims, von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden auf der Speedwaystrecke und zu Besuch in Deutschlands einzigartigen Clownschule: hr3-Moderator Tobias Kämmerer gibt in seinem Städtetrip wertvolle Insider-Tipps für die eigene Tour in die Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises. Dank einer neuen, sehr kompakten Kameratechnik hat der Zuschauer das Gefühl, direkt mit dabei zu sein.