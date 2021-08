In einem Gyrocopter den Rheingau auf einmalige Art und Weise von oben erleben, feucht-fröhlich mit einem Big-Board auf dem Rhein paddeln oder mit dem neuen Konzept „Walk like a local“ mit einem Weinchen durch den Rheingau wandern. Das sind nur drei Dinge, die Tobi Kämmerer gemeinsam mit den Zuschauern entdeckt. Denn er will herausfinden: Was hat der Rheingau neben weltbekannten Weinen als Urlaubsregion noch zu bieten?