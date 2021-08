Yoga hoch in den Bäumen, eine Mountainbikeschule auf dem Vulkan, in einem Escape Room in die Welt der Vampire eintauchen, oder Haferbier in der Dorfbrauerei probieren – das sind nur vier der vielen Dinge, die Tobi Kämmerer gemeinsam mit Zuschauerinnen und Zuschauern beim Kurzurlaub im Vogelsbergkreis entdeckt.