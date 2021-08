Tonys Vater ist der beste Kranführer des Landes und bewegt die Kräne, als ob sie ein dritter Arm von ihm wären. Diese Leidenschaft für die Maschinen, das "Kranblut", hat Tony von seinem Vater geerbt. Schon bevor er laufen konnte, wusste er, wie man einen Kran führt. Und an jedem Geburtstag darf Tony lernen, mit einem neuen Modell umzugehen. Zu seinem bevorstehenden zehnten Geburtstag hofft Tony, endlich auch einmal das legendäre "Biest" bedienen zu dürfen: einen besonders alten und schwer zu steuernden Kran, vor dem sogar erfahrene Kranführer großen Respekt haben. Doch dieser Wunsch wird von einem ganz anderen abgelöst. Denn in Tonys Familie laufen die Dinge nicht besonders gut. Vor allem seitdem sein Vater von der Königin zum Minister ernannt wurde, werden die Probleme zwischen Tonys Eltern immer ernster. Sein Vater ist nur noch am Arbeiten und hat kaum noch Zeit für Tony. Und wenn er doch einmal ausnahmsweise zuhause ist, gibt es nichts als Streit zwischen ihm und Tonys Mutter. Die Situation wird schließlich so schlimm, dass Tonys Vater auszieht. Von nun an verfolgt Tony fest entschlossen und mit aller Kraft nur noch einen Plan. Er will seine Eltern endlich wieder zusammenzubringen und wieder das gleiche glückliche Familienleben haben wie früher.

Besetzung:

Tony: Faas Wijn

Luus: Femke Stasse

Tonys Mutter Sissy: Rifka Lodeizen

Tonys Vater Gilles: Jeroen Spitzenberger

Königin: Annet Malherbe

Lehrer: Carlo Boszhard

Wanda: Anna Drijver

und andere

Musik: Steve Willaert

Kamera: Bert Pot N.S.C.

Drehbuch: Mieke de Jong

Regie: Mischa Kamp