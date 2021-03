Die Zwillingsbrüder Adam und Erik (Kristofer Hivju) sind äußerlich nicht zu unterscheiden, aber ansonsten grundverschieden. Der Familienvater Adam managt erfolgreich eine florierende Ferienanlage, Erik lebt als Surflehrer in den Tag hinein und hat nun auch noch seine einzige Habe, einen museumsreifen Campervan, zerlegt. Als Erik nach 15 Jahren Funkstille bei seinem Bruder auftaucht, kommt es mit Adam zu einer Auseinandersetzung, in die auch dessen Ehefrau Ingrid (Rebekka Nystabakk) verwickelt ist. Am Ende liegt Adam leblos auf dem Boden und Erik startet eine kopflose Rettungsaktion. Trotz eines Sturms möchte er seinen Bruder mit dem Boot von der Lofoten-Insel Sakrisøy ins Krankenhaus bringen.

Darsteller:

Erik / Adam Kristofer Hivju

Ingrid Rebekka Nystabakk

Frank Gunnar Eiriksson

Karin Mathilde Holtedahl Cuhra

Alfred John Sigurd Kristensen

Fredrik Øyvind Samuel Palerud

Margrete Ellen Birgitte Winther

Thomas Kim Sørensen

Vilde Sara Daldorff Kanck

Mary Nanna Blondell

Trond John Emil Jørgensrud

Sander Kingsford Siayor

und andere

Buch: Anne Elvedal und Kristoffer Metcalfe

Regie: Kristoffer Metcalfe

Musik: Martin Horntveth

Kamera: Magnus Flåto