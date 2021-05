Ingrid (Rebekka Nystabakk) will nicht zulassen, dass ihre Tochter Karin (Mathilde L.H. Cuhra) mit deren Vater (Kristofer Hivju) fortgeht. Sie hofft, die 15-Jährige wieder auf ihre Seite ziehen zu können. Obwohl nichts mehr ist, wie es war, muss die Familie bei einem Pressetermin eine heile Welt vorgaukeln. Reporter einer englischen Tageszeitung möchten eine große Story über die Lofoten und das besondere Erfolgskonzept des Familienbetriebes machen. Zwar zieht Karin beim Interview alle Fragen an sich, doch komplett abtauchen kann Erik nicht. Ohne eine Ahnung zu haben, um was es geht, muss er die Rolle seines toten Bruders Adam spielen, eines ebenso visionären, wie bodenständigen Geschäftsmannes, der neue Projekte erfolgreich auf den Weg bringt. Unterdessen erhält Streifenpolizist Frank (Gunnar Eiriksson) die eindeutige Anweisung seiner Vorgesetzten, sich nicht mehr mit Eriks Unfall zu beschäftigen. Doch bald kommt ihm eine Vermutung – und er macht weiter!

Darsteller:

Erik / Adam Kristofer Hivju

Ingrid Rebekka Nystabakk

Frank Gunnar Eiriksson

Karin Mathilde Holtedahl Cuhra

Alfred John Sigurd Kristensen

Fredrik Øyvind Samuel Palerud

Vidar Torgny Aandreaa

Grete Rebekka Robinson Gynge

Erik / Adam (jung) Vebjørn Enger

Randi Lena Meieran

Hugo Svein Harry Schöttker-Hauge

Journalist Jason Turner

und andere

Buch: Kristoffer Metcalfe

Regie: Erika Calmeyer

Musik: Martin Horntveth

Kamera: Runar Sørheim