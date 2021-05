Der Konflikt zwischen Ingrid (Rebekka Nystabakk) und ihrer Tochter Karin (Mathilde L.H. Cuhra) eskaliert immer mehr. Statt die 15-Jährige ins Vertrauen zu ziehen, redet Ingrid ihr ein, sich in Wahnvorstellungen verrannt zu haben. Dabei ist Karin der Wahrheit sehr nahe: Sie weiß, dass sich Erik (Kristofer Hivju) als sein Zwillingsbruder ausgibt und ihr Vater tot ist. Als Frank (Gunnar Eiriksson) von Eriks Plänen fortzugehen und dem Streit in der Unglücksnacht erfährt, beginnt er die Hinweise neu zusammenzusetzen. Unterdessen fühlt sich Erik immer sicherer in der Rolle seines tödlich verunglückten Zwillingsbruders Adam. Sein eigenes Leben beginnt er von außen neu kennenzulernen: seinen Freiheitsdrang, für den ihn alle bewundern, ebenso wie seine Verantwortungslosigkeit, die er nun erkennt. Bei einem Besuch bei der Surfer-Kommune erfährt er, dass von seinem Traum wenig – außer seinem geliebten Surfbrett – übrigbleiben wird.

Darsteller:

Erik / Adam Kristofer Hivju

Ingrid Rebekka Nystabakk

Frank Gunnar Eiriksson

Karin Mathilde Holtedahl Cuhra

Alfred John Sigurd Kristensen

Fredrik Øyvind Samuel Palerud

Margrete Ellen Birgitte Winther

Trond John Emil Jørgensrud

Mary Nanna Blondell

Vilde Sara Daldorff Kanck

Edel Ragna Schwenke

Jakob Aslag Guttormsgaard

und andere

Buch: Kristoffer Metcalfe und Anne Elvedal

Regie: Kristoffer Metcalfe

Musik: Martin Horntveth

Kamera: Magnus Flåto