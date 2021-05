Erik steht nun durch Franks eigenmächtige Nachforschungen mit dem Rücken an der Wand. Die Chefermittlerin Margrete nimmt ihn ins Verhör, um die Widersprüche in seiner früheren Aussage zu klären. Der Verdacht, mit dem Tod seines Bruders etwas zu tun haben, steht jetzt im Raum. Dass er in Wirklichkeit der totgeglaubte Erik ist und nicht Adam – für den er sich ausgibt -, ahnen die Ermittler jedoch nicht. Noch nicht? Jeder Fehler im Verhör kann das gesamte Täuschungsmanöver von ihm und seiner Komplizin Ingrid ans Licht bringen. Unterdessen beginnt Ingrid, ihr Leben neu aufzugleisen: als Mutter von zwei Kindern und neue Chefin des Familienbetriebs auf der Ferieninsel Sakrisøy. Ihre Zukunft hängt jedoch davon ab, ob Erik die bedrohliche Situation meistert. Letzte Episode der Nordic-Noir-Dramaserie "Twin" aus Norwegen mit "Game-of-Thrones"-Star Kristofer Hivju. Das arktische Surferparadies der Lofoten dient als imposante Naturkulisse.

Besetzung:

Erik / Adam Kristofer Hivju

Ingrid Rebekka Nystabakk

Frank Gunnar Eiriksson

Karin Mathilde Holtedahl Cuhra

Alfred John Sigurd Kristensen

Fredrik Øyvind Samuel Palerud

Margrete Ellen Birgitte Winther

Vilde Sara Daldorff Kanck

Sander Kingsford Siayor

Mutter des Surfkindes Camilla Steine Munk

Thomas Kim Sørensen

und andere

Musik: Martin Horntveth

Kamera: Magnus Flåto

Buch: Kristoffer Metcalfe

Regie: Kristoffer Metcalfe