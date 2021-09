Als Jasmin die fünfte Klasse besuchte, war das Verhältnis zu ihrer Mutter schon so gestört, dass sie anfangen musste, sich selbst zu versorgen. Kein Geld für Essen und Klamotten, keine Zuwendung. Die Ämter bemerkten nichts. Da war der Weg, sich über das Internet an Männer zu verkaufen nicht weit. Heute ist Jasmin 25 Jahre alt und hat alle Formen der sexualisierten Gewalt erlebt. Jahrelang hat sie geschwiegen, jetzt will sie öffentlich machen, was sie erlebt hat und wie sie da rausgekommen ist. Ihre Hoffnung ist es, andere junge Menschen dadurch vor ähnlichen Schicksalen zu bewahren und auch auf das Thema „Cyber-Grooming“ aufmerksam zu machen, denn das bekommt immer mehr Bedeutung. Laut BKA wurden im Jahr 2020 mehr als 3800 Fälle erfasst, doch die Dunkelziffer liegt viel höher, weil viele Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden.