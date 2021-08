Notwehr, Mord oder ein schlechter Scherz? Das sind Fragen, die sich die Polizei im hessischen Schlüchtern stellt, als im Juni 2018 ein mysteriöser Brief eintrifft. Darin schreibt Tanja B, dass sie eine Woche zuvor ihren Lebensgefährten erstochen und dann mit einer Kettensäge zerteilt habe.

Er habe sie angegriffen, nachdem er ein merkwürdiges Kraut gegessen habe. Sie habe sich nur gewehrt. Die Polizei entdeckt in der Wohnung in Steinau an der Straße tatsächlich die zerteilte Leiche des Busfahrers Martin F. In Dortmund finden die Ermittler schließlich Tanja B. und nehmen sie fest. Sie wird wegen Totschlags angeklagt. Doch am Ende verurteilt sie das Hanauer Landgericht Anfang 2019 sogar wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sie habe ihren arglosen Partner im Schlaf erstochen. Aber warum?

