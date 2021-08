Kristina Rose eröffnete im Frühjahr 2017 auf Juist ihr eigenes Inselhotel. Bis es so weit war, war es ein langer Weg. Kristina wurde in Georgien geboren und ist in Dresden aufgewachsen. „Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mir war immer klar, dass ich da raus will und dafür hart arbeiten muss“, sagt die 35-Jährige.