Auf einen Drink treffen wir die hessischen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl in unserer WählBAR. In lockerer Kneipen-Atmosphäre soll es um den Menschen gehen, der sich bewirbt – und nicht bierernst um Politik. Wir wollen ihnen persönlich und politisch näherkommen: Was bewegt sie und was wollen sie bewegen?