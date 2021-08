Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus. Das Ruderboot von Bankberater Benjamin Murjahn wurde morgens nach einer Kollision mit einem anderen Boot am Ufer angetrieben. Seine Frau Tina erstarrt, als Nele und Paul ihr die Nachricht vom Verschwinden ihres Mannes überbringen. Doch die Recherchen von Julia und Jakob lassen auf einmal auch eine andere Möglichkeit aufblitzen: Murjahn war in dubiose Anlagegeschäfte verstrickt, hatte Verfahren am Hals und könnte sich aus dem Staub gemacht haben – zusammen mit seiner Frau, die plötzlich auch verschwunden ist. Immerhin hätten enttäuschte Rentner, die ihr Erspartes verloren haben, sich rächen wollen … Einige dramatische Zwischenfälle später ahnt die WaPo-Crew, wo sie suchen muss. Und dann ist es Jakobs Fitness und die Erfahrung von Paul und Nele, die das Durcheinander durchschauen, dass der Fall gelöst erscheint. Zu früh gefreut. Im spannenden Showdown auf dem Bodensee trifft Nele eine einsame Entscheidung, die alles auf den Kopf stellt und Paul fast ein wenig vor den Kopf stößt. Aber sie muss auch erst einmal damit klarkommen, dass ihre Mutter Mechthild viral geht – mit Hilfe ihres Enkels Niklas. Der erklärt Oma, wie sie Klicks für ihren neuen Video-Blog generieren kann. Mechthild hat nun eine Mission. Sie zieht los mit Apfelkücherl und Anti-Aging-Tipps und staunt am Ende, was passiert.

Besetzung:

Nele Fehrenbach Floriane Daniel

Paul Schott Tim Wilde

Julia Demmler Wendy Güntensperger

Jakob Frings Max König

Mechthild Fehrenbach Diana Körner

Niklas Fehrenbach Noah Calvin

Benjamin Murjahn Leander Lichtl

Tina Liza Tschirner

und andere

Buch: Felix Benesch

Buch: Mats Frey

Regie: Tom Zenker