Die morgendliche Kontrolle des Boots von Yan Brenner durch Julia und Paul läuft ins Leere. Der polizeibekannte Drogenkurier der Mafia hat den Koffer mit mehreren Kilo Kokain vorher über Bord geworfen. Das perfekte Startkapital, um vor dem drohenden Internat und gähnender Langeweile nach Portugal zu entfliehen, denken die beiden Jugendlichen, als der Koffer vor ihrem Zelt am Ufer des Bodensees angeschwemmt wird. Doch sie haben die Rechnung ohne Brenner gemacht, der alles daransetzt, seinen Stoff wiederzukriegen. Und auch Nele und ihr Team heften sich an die Spuren der jugendlichen Ausreißer Katja Hartmann und Marco Reichert, die das Koks an den Ex-Dealer Chris verkaufen wollen. Doch aus dem Aussteigertraum wird ein Alptraum. Yan ist zu allem bereit und bewaffnet. Und er weiß, wo er suchen muss … Unterdessen gerät Jakob Frings bei seiner Vermieterin, Neles Mutter Mechthild, so richtig ins Abseits. Seine stetig wechselnden Freundinnen waren Mechthild schon immer ein Dorn im Auge. Aber als seine jüngste Eroberung Tanja auch noch die weiße Bettwäsche mit ihrem roten BH beim Waschen rosa färbt, ist der Ofen aus. Mechthild sucht ihren Mieter auf seiner Dienststelle heim. Das Treffen verläuft aber nicht ganz nach ihren Erwartungen.

Besetzung:

Nele Fehrenbach Floriane Daniel

Paul Schott Tim Wilde

Julia Demmler Wendy Güntensperger

Jakob Frings Max König

Mechthild Fehrenbach Diana Körner

Niklas Fehrenbach Noah Calvin

Yan Brenner Holger Irmisch

Katja Hartmann Matilda Merkel

Marco Reichert Silvio Kretschmer

Chris Alexander Merbeth

und andere

Buch: Michael Pohl

Buch: Jörg Schnitger

Regie: Werner Siebert